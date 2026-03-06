Dialogo alla Fenice? Serve smettere di chiedere la revoca di Beatrice Venezi

Il Teatro La Fenice di Venezia attualmente non ha una Rsu in attività, poiché le elezioni per il rinnovo sono previste per la fine del mese. La situazione riguarda la rappresentanza sindacale unitaria, che si trova in fase di attesa e non è operativa in questo momento. La situazione attuale coinvolge le dinamiche interne del teatro e le procedure previste per il rinnovo delle rappresentanze.

Il sovrintedente chiarisce il punto: «Impossibile iniziare una trattativa con chi chiede le mie dimissioni». Il sindaco: «Il lavoratore fa il lavoratore, il dirigente fa il dirigente». Dopo cinque mesi, la situazione è alla paralisi Il Teatro La Fenice di Venezia non ha una Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) in carica, in attesa delle elezioni di fine mese per il rinnovo. Ma le speranze di riaprire un dialogo tra le parti sembrano essere sempre più al lumicino. L'ultimo caso delle consulenze - pubblicate sul sito del Teatro regolarmente, ma non note ai rappresentanti sindacali - affidate nelle settimane in cui veniva congelato il "welfare", al di là del merito della questione, offre l'immagine di un teatro in cui la comunicazione è ai minimi termini, e dopo mesi di vertenza le cose appaiono sempre più logorate.