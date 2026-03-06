Di corsa verso il futuro | il libro dedicato alle Pink Ambassador

Oggi alle 18 alla Sala Turini della Biblioteca di Arezzo si terrà la presentazione del libro

Sarà la giornalista Gloria Peruzzi, a moderare la presentazione del libro che si terrà oggi alle 18 alla Sala Turini della Biblioteca di Arezzo, in un appuntamento che riunirà il mondo scientifico e testimonianze dirette per un confronto autorevole. Ad aprire il dialogo con la dottoressa Elena Dogliotti, Biologa Nutrizionista e Supervisore Scientifico per Fondazione Umberto Veronesi ETS, sarà Laura Carlini, Responsabile della delegazione aretina di Fondazione Veronesi. A portare la voce dell’esperienza sarà la Pink Ambassador Alice Agostino, una testimonianza concreta di come ricerca, prevenzione e attività fisica possano tradursi in percorsi di forza, consapevolezza e rinascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pink ambassador a Pescara: fondazione Veronesi recluta donne operate di tumore al seno, utero o ovaieFino al prossimo 31 gennaio 2026 sarà candidarsi per diventare Pink ambassador per fondazione Veronesi.

