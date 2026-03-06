Dentro il matrimonio segreto di John F Kennedy Jr e Carolyn Bessette | candele gospel e cavalli selvaggi sull’isola più isolata d’America
Il matrimonio tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette si è svolto il 21 settembre 1996 sull’isola di Cumberland Island. La cerimonia si è svolta in segreto, con poca presenza di testimoni, e ha visto la partecipazione di pochi invitati. Durante la celebrazione sono state accese candele e si sono ascoltati canti gospel, mentre sull’isola si sono visti cavalli selvaggi.
Il matrimonio tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, celebrato il 21 settembre 1996 sull’isola di Cumberland Island, rimane uno degli eventi mondani più misteriosi e affascinanti degli anni Novanta. Ripercorriamolo con tutti i dettagli più curiosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: La storia d'amore più famosa e tragica d'America. Ryan Murphy porta in tv su Disney+ "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette": ecco com'è
Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, trailerNel cuore dell’estate del 1999, nel raggio di sole e mare, al largo della costa della Florida, un incontro tra due persone che avrebbero cambiato il...
Tutti gli aggiornamenti su Carolyn Bessette.
La bellezza minimalista anni 90 di Carolyn Bessette Kennedy nascondeva un segreto, che la rendeva così affascinanteIl segreto della bellezza minimalista anni 90 di Carolyn Bessette Kennedy è un elemento che, una volta compreso, potrebbe svoltare la consapevolezza di ogni donna Ci sono persone il cui carisma supera ... vogue.it
Da dove arriva l’idolatria per JFK Junior e Carolyn BessetteNonostante siano morti da 26 anni la fascinazione per la loro relazione e il loro stile non è mai passata: ora se ne riparla per una serie tv ... ilpost.it