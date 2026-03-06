Dentro il matrimonio segreto di John F Kennedy Jr e Carolyn Bessette | candele gospel e cavalli selvaggi sull’isola più isolata d’America

Il matrimonio tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette si è svolto il 21 settembre 1996 sull’isola di Cumberland Island. La cerimonia si è svolta in segreto, con poca presenza di testimoni, e ha visto la partecipazione di pochi invitati. Durante la celebrazione sono state accese candele e si sono ascoltati canti gospel, mentre sull’isola si sono visti cavalli selvaggi.