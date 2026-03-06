Defibrillatore a Trapani | Confagricoltura salva vite a Sant’Alberto

A Trapani, nel quartiere Sant’Alberto, è stato installato un nuovo defibrillatore grazie a una donazione di Confagricoltura. Il dispositivo serve a intervenire rapidamente in caso di emergenza cardiaca e rappresenta un importante presidio di sicurezza sanitaria per la comunità locale. La donazione è avvenuta recentemente e l’installazione è stata completata nelle ultime settimane.

Un nuovo presidio di sicurezza sanitaria è stato attivato nel quartiere Sant’Alberto di Trapani, grazie alla donazione effettuata da Confagricoltura. L’apparecchio salvavita è stato installato presso la Farmacia Levante in via Michele Amari, rendendo operativa una richiesta del Comitato di quartiere che aveva atteso a lungo per questa soluzione. L’iniziativa, resa possibile dai fondi del 5x1000 della Onlus Senior – L’Età della Saggezza, rappresenta un passo concreto verso la prevenzione e la responsabilità civica. La presenza di questo strumento sul territorio permette di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, offrendo una possibilità di sopravvivenza immediata ai cittadini del quartiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu Forlì: Farmacia Risorgimento, un defibrillatore salva-viteForlì più sicura: un defibrillatore per la farmacia Risorgimento, cuore pulsante del quartiere Un nuovo presidio sanitario rafforza la rete di... Naufragio: Trapani in preghiera, Safira in mare per 130 vite perse.Trapani si unisce in preghiera per i migranti dispersi nel Mediterraneo Il 22 febbraio 2026, Trapani si fermerà per un momento di preghiera...