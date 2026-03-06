Debiti ' operazioni illecite' e strani passaggi di denaro | cosa c' è dietro il sequestro di un 19enne

Un giovane di 19 anni è stato coinvolto in un’indagine che riguarda debiti, operazioni considerate illecite e trasferimenti sospetti di denaro. Secondo le informazioni disponibili, si parla di una truffa fallita e di prestiti che devono ancora essere saldati, oltre a movimenti di denaro effettuati tra diverse schede ricaricabili. L’indagine si concentra sui passaggi finanziari e sulle operazioni sospette che hanno portato al sequestro.

Una “operazione” truffaldina non andata in porto, una serie di prestiti da onorare con l’attesa quota-parte e passaggi di denaro tra più schede ricaricabili. È quanto emerge dietro al presunto sequestro di persona a scopo estorsivo per il quale sono attualmente a processo, davanti alla Corte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

