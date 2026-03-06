De Luca soccorre l' eterno indeciso centrosinistra | Il nostro progetto è aperto

Il governatore ha commentato la situazione politica del centrosinistra, affermando che il progetto del suo schieramento rimane aperto. Ha espresso la speranza che si chiarisca presto l’incertezza che, a suo dire, caratterizza attualmente il quadro politico del centrosinistra, paragonandolo alla fase di attesa di un evento ormai imminente. La sua dichiarazione si inserisce in un momento di attese e di incertezza politica.

La provocazione del leader di Sud Chiama Nord dopo le spaccature tra i progressisti durante la scelta di un candidato sindaco. "Sia il Pd di Messina a scegliere, no le segreterie romane" “Speriamo che il quadro di incertezza che sta caratterizzando il centrosinistra si definisca al più presto perché ancora siamo nella fase di “aspettando Godot”. Non c’è ancora l’ufficialità di un candidato o di una candidata”. Lo afferma Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, intervenendo sulla situazione politica in vista delle prossime elezioni amministrative di Messina.“All’elettorato del centrosinistra – prosegue De Luca – dico chiaramente che davanti a questi ritardi è arrivato il momento di fare una scelta di campo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina verso le urne: Basile chiude il mandato, De Luca rilancia e il centrosinistra ancora indecisoVenerdì 27 febbraio il sindaco dimissionario traccerà un bilancio dei quattro anni di amministrazione e lancerà la terza fase del progetto politico.

