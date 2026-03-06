De Luca | Per la gestione dell’acqua no alla visione ideologica

Vincenzo De Luca ha dichiarato che sulla gestione dell’acqua non si devono seguire posizioni ideologiche, sottolineando l’importanza di un approccio pratico e concreto. Durante un discorso pubblico, ha affermato che le decisioni in materia di risorse idriche devono essere prese senza influenze politiche o pregiudizi ideologici. La sua presa di posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle risorse naturali.

Sulla gestione delle risorse idriche, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì ha auspicato che non si " imbocchi la strada di una visione ideologica per la gestione delle acque che devono rimanere un bene pubblico, gestito dalle istituzioni pubbliche ma in rapporto anche con investitori privati da impegnare anche nelle manutenzioni perché altrimenti le risorse non le troveremo". Parole pronunciate poco prima che la giunta di Roberto Fico annunciasse lo stop alla selezione del socio privato per la costituenda società Grandi Reti Idriche Campane. De Luca ha rivendicato quanto fatto in passato, ad iniziare dalla legge del 2010 (una delle prime ad inizio del primo mandato" e ha detto questo tema va affrontato " senza demagogia".

