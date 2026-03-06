DAZN nuova funzione live chat con calciatori debutta sull’app mobile

DAZN ha lanciato una nuova funzione di live chat con calciatori sull’app mobile, consentendo ai tifosi di interagire direttamente con alcuni dei protagonisti del calcio internazionale. La funzione permette agli utenti di inviare messaggi e ricevere risposte in tempo reale durante le partite e gli eventi sportivi trasmessi sulla piattaforma. Questa novità si aggiunge alle modalità di fruizione già presenti sull’app, offrendo un’esperienza più interattiva e coinvolgente.

DAZN introduce la nuova funzione chat con calciatori sull'app mobile, permettendo ai tifosi di parlare in diretta con stelle del calcio internazionale. Il progetto rappresenta un'evoluzione del modo di vivere lo sport, andando oltre i tradizionali dei social media. In collaborazione con The Residency, questa esperienza live, esclusiva e interattiva, è gratuita per tutti gli utenti registrati a DAZN. Una novità che conferma l'impegno costante della piattaforma di live streaming nel garantire ai fan la migliore esperienza possibile, completamente integrata nell'ecosistema della piattaforma, con l'obiettivo di far vivere la passione sportiva in un unico luogo.