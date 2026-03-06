Venerdì, durante la visita della Commissione parlamentare, è stato mostrato un video che coinvolge David Rossi. Nel filmato si evidenzia come la caduta di Rossi possa essere stata provocata da un’aggressione. La presentazione del materiale rientra nell’ambito delle indagini sulla morte di Rossi, che ha portato a discussioni tra i membri della commissione. Il video è stato trasmesso pubblicamente in quella occasione.

Il filmato ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta avvenuta il 6 marzo 2013 dalla finestra dell’ufficio di Rossi nella sede di Rocca Salimbeni, a Siena. Il video è stato presentato oggi in concomitanza con la visita della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi nella città toscana. Il caso Rossi, inizialmente archiviato come suicidio, è da anni al centro di un intenso dibattito giudiziario e politico. La Commissione parlamentare d’inchiesta è stata istituita per riesaminare circostanze e responsabilità legate alla morte del manager di Mps e per valutare eventuali nuovi elementi emersi nel corso delle indagini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - David Rossi, presentato il video nella commissione parlamentare: “La caduta dimostra che fu ucciso”

VIDEO | David Rossi, Fu picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere: la ricostruzione 3D mostra cosa è successoA 13 anni esatti dalla sua morte, il filmato realizzato con l'IA dai consulenti della Commissione parlamentare d'inchiesta che ha riaperto il caso, archiviato per suicidio. Domenica 8 marzo gli svilup ... dire.it

David Rossi, come è morto: la ricostruzione mostrata da Le IeneCome è morto David Rossi? Il caso della morte dell'ex capo comunicazione di Mps, precipitato dalla finestra del suo ufficio. La ricostruzione. newsmondo.it

A tredici anni dalla morte di David Rossi, la commissione parlamentare d’inchiesta è tornata a puntare con decisione sulla pista dell’omicidio x.com

Il 6 marzo 2013, a Siena, David Rossi, capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, fu trovato morto nella strada sottostante il suo ufficio a Rocca Salimbeni. La vicenda avvenne pochi giorni dopo l’avvio delle indagini della Guardia di Finanz - facebook.com facebook