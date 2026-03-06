Un video mostra una ricostruzione di quanto potrebbe essere accaduto nell’ufficio di David Rossi prima della sua caduta dalla finestra della sede di Banca Monte dei Paschi di Siena il 6 marzo 2013. La registrazione riprende alcuni momenti che si svolgono all’interno del luogo in cui Rossi si trovava prima dell’incidente. Il filmato è stato diffuso per sostenere la tesi dell’omicidio.

Un filmato propone una ricostruzione di quanto potrebbe essere avvenuto all’interno dell’ufficio di David Rossi nei momenti precedenti alla caduta dalla finestra della sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il 6 marzo 2013. La ricostruzione si basa sulle analisi tecniche e sulle perizie acquisite dalla Commissione parlamentare d’inchiesta. Il video è stato presentato oggi a Siena, durante la presentazione del rendiconto di metà mandato della commissione. Il lavoro è stato realizzato utilizzando gli elementi emersi durante i mesi di lavoro: le lesioni riscontrate sul corpo, la collocazione della finestra e gli ultimi movimenti ricostruiti dagli investigatori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - David Rossi, ecco il video che avvalora la tesi dell'omicidio

Morte di David Rossi: il video con la ricostruzione degli ultimi istanti che avvalora la tesi dell’omicidioUn video ricostruisce, sulla base delle analisi tecniche e delle perizie della Commissione parlamentare d’inchiesta, cosa potrebbe essere accaduto...

Video ricostruisce la morte di David Rossi e avvalora la tesi dell’omicidioIl video è stato diffuso in concomitanza con la visita della Commissione d’inchiesta a Siena.

David Rossi: adesso si parla di omicidio (con Davide Vecchi)

Una raccolta di contenuti su David Rossi.

Temi più discussi: Morte di David Rossi, la procura di Siena riapre le indagini; David Rossi è stato ammazzato. La commissione parlamentare trasmette gli atti a Siena; Suicidio o omicidio? In 5 punti, i 13 anni di misteri sulla morte di David Rossi; Commissione d’inchiesta: la morte del manager Mps David Rossi omicidio. Il mistero dell’uomo nel vicolo.

Un video ricostruisce gli ultimi momenti di vita di David Rossi, la commissione d’inchiesta: Prove che escludono il suicidioCosa è successo dentro l'ufficio della Banca Mps il 6 marzo 2013? Ecco la ricostruzione video che avvalora la tesi dell'omicidio ... ilfattoquotidiano.it

Morte di David Rossi, la Commissione d’inchiesta: abbiamo prove tangibili che escludono il suicidio dell’ex manager MpsIl presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta Gianluca Vinci annuncia nuove perizie che escludono il suicidio dell’ex manager Mps. I legali della famiglia chiedono alla Procura di Siena di ... milanofinanza.it

Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta x.com

Un video ricostruisce, sulla base delle analisi tecniche e delle perizie della Commissione parlamentare d’inchiesta, cosa potrebbe essere accaduto all’interno dell’ufficio di David Rossi nei momenti che hanno preceduto la caduta dalla finestra del suo ufficio n - facebook.com facebook