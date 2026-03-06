Nel pre-partita tra Torino e Napoli, l'allenatore del Torino commenta la possibilità di vedere insieme in campo Zapata e Simeone, sottolineando che entrambi hanno già dimostrato di poter giocare fianco a fianco. Le sue parole evidenziano come la squadra possa adattarsi e sfruttare le caratteristiche di entrambi gli attaccanti, senza entrare in analisi più approfondite.

Nel pre-partita tra Torino e Napoli, le parole del tecnico granata delineano una lettura chiara degli obiettivi, degli equilibri di squadra e della gestione dell’emergente momento offensivo. Un confronto che mette in luce scelte tattiche, impegno e metodo di lavoro. Nel commento alle scelte di reparto, l’allenatore ha sottolineato che Simeone e Zapata hanno dimostrato di poter giocare insieme, entrambi capaci di finalizzare, come accaduto contro la Lazio. La gestione della formazione resta detta dal campo, senza fissare moduli rigidi. La partita verrà interpretata in modo diverso: non avendo un playmaker di ruolo, si punta a limitare il palleggio e a sfruttare le caratteristiche degli avversari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - D'Aversa: «Zapata e Simeone insieme? Hanno dimostrato di poterlo fare»

Torino, D’Aversa prima del match col Napoli: «Zapata e Simeone han dimostrato di poter giocare insieme. Ecco cosa dobbiamo fare in questo momento»Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli...

Leggi anche: D’Aversa dopo Torino Lazio: «Non si è fatto ancora nulla. Esordio con vittoria? Merito di tutta la squadra, su Simeone e Zapata insieme rispondo così»

Altri aggiornamenti su D'Aversa Zapata e Simeone insieme Hanno....

Temi più discussi: D'Aversa: Zapata e Simeone partita impressionante; D’Aversa riporta la vittoria in casa Toro, Simeone e Zapata affondano la Lazio; Casadei, Ismajli e Njie pronti al rilancio: ecco il Torino targato D'Aversa; Toro rinato, tre punti da salvezza! D'Aversa sceglie Zapata, Duvan ricambia e segna: Lazio ko.

Torino, D'Aversa: Simeone e Zapata possono coesistere, stasera partita diversaRoberto D'Aversa, tecnico del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida sul campo del Napoli: Simeone. tuttomercatoweb.com

Torino, D’Aversa ha parlato a DAZN prima del match contro il Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico granataRoberto D’Aversa, tecnico del Torino, ha rilasciato queste dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. SIMEONE E ZAPATA INSIEME – «Hanno dimostrato di poter giocare insieme, entrambi gli ... calcionews24.com

"D'Aversa ha firmato per 4 mesi, però magari poi può essere riconfermato. Il Torino come il romanzo di Proust, con Marcel che sorseggia te e mangia le madeleine, ricordando i tempi passati". - facebook.com facebook

Mister D'Aversa convoca 26 Granata per #NapoliTorino x.com