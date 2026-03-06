L’Unione Europea è intervenuta per calmare le tensioni tra Budapest e Kiev dopo un confronto tra i due leader. Il vice portavoce della Commissione Europea, Olof Gill, ha richiesto a Zelensky di fornire l’indirizzo di una persona coinvolta nel caso. La disputa ha portato a un intervento diretto delle istituzioni europee, che hanno cercato di contenere la situazione.

È dovuta intervenire l’ Unione europea per placare le tensioni esplose lungo l'asse Budapest-Kiev, con il vice portavoce capo della Commissione Europea, Olof Gill, a richiamare Volodymyr Zelensky. Nelle scorse ore, infatti, il presidente ucraino aveva minacciato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, in maniera velatamente implicita. Alla base della disputa c’è il veto di Budapest al pacchetto di aiuti europei da 90 miliardi di euro destinato a Kiev. Non solo: lo scontro diplomatico è aggravato anche da un altro episodio che ha coinvolto funzionari bancari ucraini. Le autorità ungheresi hanno fermato sette cittadini ucraini che stavano attraversando il Paese con due veicoli blindati per il trasporto valori contenenti circa 80 milioni di dollari in contanti e 9 chilogrammi d’oro diretti in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Daremo l'indirizzo di quella persona". Scontro Zelensky-Orban, cosa succede

Zelensky delira e minaccia Orbán: «Do il suo indirizzo all’esercito»Forse si è fatto prendere la mano dalle uccisioni mirate di Usa e Israele in Iran.

Scontro tra Zelensky e Orban. “Può riempirsi la pancia grazie all’Ucraina”. “Per questo Kiev è fuori dall’Ue”Botta e risposta alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier ungherese Viktor Orban.

Les révélations d’Orban sur Zelensky sont stupéfiantes

Altri aggiornamenti su Daremo l'indirizzo di quella persona....

Temi più discussi: Zelensky ha minacciato velatamente Orbán dichiarando che non vuole riparare l'oleodotto Druzhba; Ucraina, Von der Leyen sfida i veti: prestito 90 mld si farà/ Sanzioni e promesse fragili spaccano l’UE; IRAN E PROSSIME POLITICHE/ Si gioca anche nel Golfo la partita tra Meloni e Quirinale (e Pd).

Ucraina, Zelensky minaccia Orbán: Daremo il suo indirizzo ai soldati/ La replica dall’Ungheria: BanditoUcraina contro Ungheria, cosa succede tra Zelensky e Orbán: Daremo il suo indirizzo ai soldati. La replica: Minacce di morte? Bandito ... ilsussidiario.net

Orbán sfida Zelensky: L’Ucraina resterà fuori dall’Ue. E Budapest minaccia anche lo stop alle forniture se Kiev non riparerà l’oleodotto Druzhba devastato dai ...Scontro durissimo tra Orban e Zelensky: Budapest minaccia stop alle forniture e blocco dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. lanotiziagiornale.it

Scontro politico in Europa: tensione tra Zelensky e Orbán, Fico accusa Kiev di aver “superato tutte le linee rosse”. #Zelensky #Orban #Fico #UnioneEuropea #UE #Ucraina #PoliticaEuropea #CrisiDiplomatica #TensioniUE #Geopolitica #Europa #Leader - facebook.com facebook

Nuovo scontro tra Orbán e Zelensky su oleodotto di Druzhba x.com