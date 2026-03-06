Dante a Forlì? Il 72% dei forlivesi non lo sa | due video con tecnologia 3D e una mostra per renderlo noto

Secondo un'indagine, il 72% dei cittadini di Forlì non conosce il legame tra la città e Dante Alighieri. Per promuovere questa connessione, l'associazione culturale “Metropolis” ha ideato due video in tecnologia 3D e organizzato una mostra dedicata al poeta. La seconda edizione di Experiment si svolgerà in due luoghi simbolici di Forlì, con l'obiettivo di rendere più noto il passato dantesco della città.

La seconda edizione di Experiment sarà dedicata quest'anno a Dante Alighieri. Un'iniziativa ideata e realizzata dall’associazione culturale “Metropolis” nata per celebrare e ricordare la presenza del Sommo Poeta a Forlì e che andrà in scena in due luoghi rappresentativi della città. Nella Sala Campostrino, sabato 7 marzo, dalle 16 alle 18, si svolgerà un evento a ingresso libero che prevede la proiezione di due video realizzati, rispettivamente, dal regista Lorenzo Mariani (“Dante e Forlì. Diario di viaggio”) e dal videomaker Nicolas Galeotti (“Dante Experiment”) e un seminario a tema dedicato al ruolo di Forlì nella vita del Poeta. “I due video saranno illustrati dagli stessi autori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

