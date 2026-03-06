Daniele Lugnoli, 40 anni di esperienza come agente assicurativo, ricorda di aver iniziato nel marzo del 1986 come sub-agente presso Fata Assicurazioni, che all’epoca faceva parte dei Consorzi Agrari. Nel corso degli anni ha assicurato sportivi di rilievo internazionale, tra cui Valentino Rossi e Filippo Magnini. Attualmente, Lugnoli continua a svolgere la professione, celebrando così quattro decenni di attività nel settore.

Pesaro, 6 marzo 2026 – Daniele Lugnoli festeggia i 40 anni di lavoro come agente delle assicurazioni e li racconta così: «Ho iniziato nel marzo del 1986 come sub-agente al Fata Assicurazioni, che al tempo era aggregata ai Consorzi Agrari. E’ stato un inizio casuale, al Consorzio ci lavorava mio babbo, un suo collega, Giovanni Frollano, era diventato responsabile dell’ufficio assicurazioni del Fata ed essendo anche lui alle prime armi, mi ha chiesto di aiutarlo”. "Mi fece scuola un ispettore commerciale”. " Anche se non avevo idea di cosa fosse il mondo assicurativo – spiega ancora –, ricordo che venne un ispettore commerciale da Roma, certo per un paio di mesi mi fece scuola e piano piano iniziai coinvolgendo un po‘ di amici con polizze auto, moto ed infortuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniele Lugnoli, 40 anni da agente: “Da Valentino Rossi a Magnini: ho assicurato i big dello sport”

