Il suo nome è un presagio. Non perché il generale John Daniel Caine di cognome faccia come il primo cattivo della Bibbia, ma perché il suo soprannome è “raizin”, cioè “radere tutto al suolo”. Se l’è guadagnato con due missioni in Irak e 2.800 ore di volo, di cui più di 150 in combattimento, la maggior parte pilotando un F-16. Dall’aprile 2025 (quando il Senato ne confermò la nomina presidenziale di febbraio) presiede gli Stati maggiori congiunti degli Stati Uniti. Coordina cioè tutto, direttamente e indirettamente: Esercito, Corpo dei marine, Marina militare, Aviazione, Forze aerospaziali, Guardia nazionale e Guardia costiera. È l’ufficiale militare di grado maggiore e talvolta ha ruolo parallelo a quello del ministro della Difesa nel consigliare la Casa Bianca su guerra e pace. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dan Caine, "raizin": il soprannome che spiega tutto del super-generale

