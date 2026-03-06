Dalle mestruazioni alla contraccezione presentato il libro Utero con vista | Non si parla abbastanza dell’organo femminile

È stato presentato il libro “Utero con vista”, che affronta temi come le mestruazioni e la contraccezione, sottolineando come l’organo femminile sia ancora poco discusso. L’autrice evidenzia che, fin dall’adolescenza, le ragazze sono spesso circondate da commenti sulle trasformazioni del corpo, e che queste conversazioni sono ancora troppo rare e poco approfondite nella società.

Argomenti discussi: Salute femminile e ciclo mestruale: la tesi della ginecologa Fulghesu sulla soppressione ormonale. Contraccezione. Sigo: Per 4 adolescenti su 10 la 'prima volta' è senza protezionePer 3 donne su 10 il coito interrotto è un efficace sistema contraccettivo, 2 su 10 si sentono ben informate sui metodi contraccettivi. Questi i dati dal 13° Congresso della European Society of ... quotidianosanita.it La Ginecologa risponde. Come spiegare alle bambine le prime mestruazioni?Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent'anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi ... iodonna.it