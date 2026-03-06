dalle criptovalute agli umanoidi tether scommette su neura robotics

Una società di criptovalute ha avviato una trattativa con Neura Robotics, azienda tedesca impegnata nello sviluppo di robot umanoidi. La collaborazione riguarda progetti nell’ambito della robotica avanzata, in un settore che sta ricevendo attenzione a livello internazionale. La notizia riguarda un'iniziativa che combina tecnologia e finanza in un’area in rapida evoluzione.

Dalle criptovalute agli umanoidi. Nel pieno della corsa globale alla robotica intelligente, dalla Germania arriva una trattativa che mescola industria avanzata e moneta di ultima generazione. La startup tedesca Neura Robotics, con sede a Metzingen, nel Baden-Württemberg e specializzata in robot umanoidi alimentati dall’Intelligenza artificiale, starebbe infatti negoziando un nuovo round da circa 1 miliardo di euro con il sostegno di Tether, il gruppo noto per l’emissione della stablecoin Usdt e per essere azionista forte della Juventus, con una quota dell’11,5%. Secondo Bloomberg, l’operazione valorizzerebbe la società circa 4 miliardi di euro e potrebbe non essere l’ultima finalizzata alla raccolta di altro capitale. 🔗 Leggi su Formiche.net

