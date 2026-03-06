Dall’America a Pesaro | cucina ibrida e brunch domenicale

Due ristoratori, dopo aver vissuto negli Stati Uniti per vent'anni, hanno deciso di aprire un locale a Pesaro, portando con sé un’idea di cucina che mescola la tradizione italiana con influenze internazionali. Il loro ristorante propone un menu che combina piatti tipici con specialità ispirate oltreoceano e organizza brunch domenicali. La nuova apertura si inserisce nel panorama gastronomico della città con un’offerta originale.

Due ristoratori tornati dagli Stati Uniti dopo due decenni hanno scelto Pesaro come nuova casa per aprire un locale che fonde tradizione italiana e influenze internazionali. Luca Lanzilotti e Giulia Nicolotti inaugurano il Nuovo Corso in via Mazzolari, proponendo una cucina che rielabora i piatti della Penisola con tecniche apprese a Miami e New York. La scelta ricade su questa città marchigiana per la sua vicinanza al mare, la sicurezza e il ruolo di Capitale della Cultura nel 2024, creando un ambiente ideale per una famiglia con un bambino piccolo. Il progetto si distingue per l’assenza di barriere tra cibo e bevande: il menù include carne Angus americana, pesce, opzioni vegetariane e vegane, accompagnate da cocktail serviti durante i pasti secondo lo stile delle stelle e strisce statunitensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Santa Messa domenicale di Radio Maria in onda dall’Istituto di AgazziArezzo, 28 gennaio 2026 – Radio Maria in onda dall’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi.

La monarchia in America, e il mondo libero guidato dall’Europa e dall’UcrainaLa repubblica americana è nata 250 anni fa, il 4 luglio 1776, e, nonostante la terribile guerra civile della seconda metà dell’Ottocento, non ha mai...

Approfondimenti e contenuti su Dall'America a Pesaro cucina ibrida e....

Discussioni sull' argomento Ristoratori dall’America: I nostri piatti italiani col tocco internazionale; La coppia più sexy d’America / Stagione di Prosa 25-26; Doppia tappa per la Prosa; Il sogno di Alessandro: Da Pesaro alla Virginia seguendo una passione.

Ristoratori dall’America: I nostri piatti italiani col tocco internazionaleLa storia in controtendenza di Luca e Giulia, tornati dopo 20 anni negli Usa. Hanno aperto in via Mazzolari: Portiamo a tavola un po’ di Stati Uniti. msn.com

SABOR LATINO A CASTELVETRANO Cibo • Musica • Festa • dall’America Latina alla nostra città Sistema delle Piazze – Castelvetrano Da Venerdì 13 a Domenica 15 Marzo INGRESSO GRATUITO Il Comune di Castelvetrano è orgoglioso di pa - facebook.com facebook

Più del 30 per cento degli espositori di ARCOmadrid proviene dall’America Latina ift.tt/gDPnIye x.com