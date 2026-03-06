Dall’album di famiglia al manicomio il racconto visivo di due artiste in mostra a Modena

A Modena sono in mostra le opere di due artiste che rappresentano un percorso tra ricordi familiari e atmosfere di manicomio. Le loro creazioni sono fotografie e immagini che ritraggono momenti e ambienti diversi, con un focus sul passaggio tra il calore delle memorie e la freddezza di luoghi di detenzione mentale. La mostra raccoglie un insieme di immagini che testimoniano frammenti di storie passate e vissuti nascosti.

Certe immagini custodiscono residui che attraversano il tempo, tracce che riaffiorano come presenze latenti di esperienze passate. La mostra mette in dialogo i lavori di Paola Geranio e Cristina Iotti, in entrambi i percorsi il passato riemerge come elemento attivo, capace di riorganizzarsi in.

