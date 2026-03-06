Dalla terra del Dragone al Friuli | viaggio esclusivo nella Chinatown di Udine

Dalla terra del Dragone al Friuli, il viaggio porta alla scoperta della Chinatown di Udine, un quartiere dove si concentrano attività commerciali gestite da cinesi. La comunità cinese rappresenta circa il 20 per cento della popolazione mondiale, ma in Italia e in questa zona si conoscono poche informazioni su di loro. La barriera linguistica e le tradizioni culturali contribuiscono a mantenere un alone di mistero su questa presenza.

I cinesi sono spesso avvolti da un alone di mistero. Nonostante da soli compongano quasi il 20 per cento di tutta la popolazione mondiale, è difficile per noi riuscire a sapere qualcosa su di loro, vuoi per la barriera linguistica che sembra quasi insormontabile, vuoi per la loro tradizionale riservatezza e timidezza nei confronti degli occidentali. Anche nella nostra tranquilla Udine vive una comunità cinese, ancora difficile da avvicinare. Eppure una persona ci è riuscita: un medico udinese in pensione, Raffaele Di Cecco, che, spinto dalla curiosità, è stato accolto come amico nella “Chinatown” friulana senza conoscere una parola della lingua madre degli abitanti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

