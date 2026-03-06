Dalla Regione un bando per aprire nuovi centri antivolenza sul territorio abruzzese per uomini maltrattanti

La Regione Abruzzo ha emesso un bando destinato all’apertura di nuovi centri antivolenza dedicati agli uomini maltrattanti, ovvero a coloro che esercitano violenze. La misura si rivolge a sostenere strutture che si occupano di questi soggetti, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di servizi sul territorio abruzzese. Il finanziamento mira a favorire l’istituzione di nuovi centri e a potenziare l’assistenza.

Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Roberto Santangelo in merito al bando pubblicato dall'ente e valido fino al prossimo 31 marzo La Regione Abruzzo ha pubblicato un bando che ha lo scopo di portare alla reazione di nuovi centri antiviolenza per uomini maltrattanti, ovvero autori di violenze. Strutture che hanno il compito principale di “guidare” il percorso di recupero sociale mediante programmi psico-educativi. “La misura che prevede contributi economici – spiega l’assessore Roberto Santangelo – s’inserisce nella strategia della Giunta regionale di promuovere iniziative concrete per contrastare la violenza di genere. Accanto... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

