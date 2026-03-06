Una discussione tra alcune persone si trasforma in una rissa, durante la quale un uomo di 77 anni estrae una pistola dalla giacca e la punta verso un gruppo di ragazzini che stavano osservando. La polizia è intervenuta e ha denunciato tre persone coinvolte nell’accaduto. La pistola è stata sequestrata e nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Una lite che degenera in rissa, un 77enne che estrae una pistola dalla giacca puntando l’arma ad altezza uomo e poi verso un gruppo di ragazzini che stavano assistendo alla scena. Momenti di paura l’altra sera in via Garibaldi. La Polizia locale intervenuta sul posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini ha fermato e denunciato tre uomini per procurato allarme, violazione delle l possesso di armi, minacce e lesioni. È successo intorno alle 19. Alcuni passanti hanno segnalato alla Polizia locale, in servizio nel centro cittadino, che durante una rissa in corso Garibaldi un uomo aveva estratto una pistola. Gli agenti hanno chiesto supporto alla centrale operativa di corso Europa, che ha inviato tre pattuglie del pronto intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla lite alla rissa: spunta una pistola, tre denunciati

Paura in bar di Rho: la lite finisce a bastonate e dalla giacca spunta anche una pistola. Tre denunciatiRho (Milano), 5 marzo 2026 – Si erano dati appuntamento davanti ad un bar per “chiarimenti su una questione di soldi”.

Rho: lite degenera in rissa, 77enne estrae pistola e tre arrestiUn episodio di violenza è esploso nel cuore di Rho, nell'hinterland nord-ovest di Milano, durante il pomeriggio del martedì 3 marzo.

Aggiornamenti e notizie su Dalla lite alla rissa spunta una....

Temi più discussi: Paura in bar di Rho: la lite finisce a bastonate e dalla giacca spunta anche una pistola. Tre denunciati; Rissa tra tassisti e autista Ncc all'aeroporto, tre feriti; La maxi rissa davanti alla cattedrale di Oristano, identificati 18 giovani; Andate via, non abitate qui, lite condominiale finisce in rissa: un arresto e un ricovero in rianimazione.

Paura in bar di Rho: la lite finisce a bastonate e dalla giacca spunta anche una pistola. Tre denunciatiCoinvolti padre e figlio, originari del Varesotto, e una terza persona (ferita). Si erano dati appuntamento davanti al locale per chiarimenti su una questione di soldi. Dalle parole sono passati sub ... ilgiorno.it

Rissa in centro, anziano di 77 anni tira fuori la pistola e semina il panicoÈ successo a Rho, hinterland nord-ovest di Milano, nel pomeriggio di martedì 3 marzo. Denunciati tre uomini di 48, 50 e 77 anni ... milanotoday.it

Blog | Google pensa agli sviluppatori e rilascia Gemini 3.1 Flash-Lite - Info Data infodata.ilsole24ore.com/2026/03/05/goo… x.com

Desideri racconta la lite con Suarez e non solo Le parole dell'ex Roma e Inter - facebook.com facebook