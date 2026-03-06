Dalla guerra in Iran non si torna indietro 5 possibili scenari dal cambio di regime a Israele e Usa nel caos

Dalla guerra in Iran si prevede che non ci siano possibilità di tornare indietro, con cinque possibili scenari che vanno dal cambio di regime a Israele e agli Stati Uniti nel caos. Un'ipotesi non esclude le altre, e alcune potrebbero verificarsi contemporaneamente. Gli obiettivi di Iran e Israele rimangono inconciliabili e la situazione resta complessa e instabile.

Il Medio Oriente non sarà più lo stesso. Quattro anni fa la guerra in Ucraina aveva segnalato la crisi profonda della cerniera tra Russia ed Europa e, più in generale, della tenuta dell'Eurasia. Il 7 ottobre 2023 il terremoto geopolitico ha investito anche la parte meridionale di questa fascia di mondo, infiammando il quadrante che comprende Israele, Paesi arabi del Golfo e Iran. La guerra dei 12 giorni era stata uno "scherzo", mentre da questa non si tornerà più indietro. L'immagine di Dubai, attaccata nel suo status di tranquilla e ricchissima metropoli del futuro, lo suggerisce bene. Nessuna delle parti in conflitto, Usa compresi, può accettare la sconfitta.