dalla gioia alla speranza un corpo pieno di sensazioni

Quando sperimentiamo emozioni come la gioia o la tristezza, il nostro corpo risponde con sensazioni diverse. La gioia porta un sorriso contagioso e un senso di leggerezza, mentre la tristezza si manifesta con sensazioni più oscure e profonde. Queste reazioni sono parte delle esperienze quotidiane, influenzando il modo in cui viviamo e percepiamo le situazioni che ci circondano.

Quando siamo felici, l’emozione GIOIA, si fa avanti e ci fa spuntare un sorriso così contagioso da illuminare il mondo; questa è un’emozione bella, ma ci sono anche emozioni buie, come la tristezza. La TRISTEZZA ci rende docili, ci toglie le forze e a volte mette a dura prova la SPERANZA. Ci sono poi la RABBIA, l’ ANSIA, L’ IMBARAZZO. Non sempre è facile riuscire a controllare queste emozioni, ma tutte, sia quelle belle che quelle brutte, fanno parte di noi e ogni giorno ci insegnano tanto. GIOIA: ci insegna che la felicità sta dentro alle piccole cose. TRISTEZZA: ci aiuta a capire che anche nei momenti no, non siamo soli. CALMA: ci aiuta a osservare i dettagli, a far bene le cose, ma se non la usiamo bene la mattina ci fa fare tardi! RABBIA: ci fa capire che se anche dentro al nostro corpo c’è un fuoco acceso, si può spegnere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

