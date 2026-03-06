Una coppia di coniugi di Pistoia si trova alle Maldive da una settimana, ma la loro vacanza potrebbe diventare un problema se non riusciranno a tornare in Italia. La coppia ha trascorso il tempo tra spiagge e relax, ma al momento non ci sono ancora certezze sul ritorno. La situazione rimane in sospeso, e non si conoscono ancora i motivi che ostacolano il rientro.

Pistoia, 6 marzo 2026 – Una settimana da sogno, in vacanza alle Maldive, che rischia di protrarsi e trasformarsi nell’ incubo di non poter tornare a casa. E’ quello che sta succedendo al pistoiese Riccardo Agostini che era partito con la moglie venerdì 27 febbraio e da oggi, giorno previsto per il ritorno, dovrà cercarsi un alloggio a Malè nell’attesa di trovare un modo per rimpatriare. Sono migliaia gli italiani bloccati all’estero in Paesi asiatici a causa della chiusura dello spazio aereo in Medio Oriente per l’attacco all’Iran di Usa e Israele. Perché anche le zone lontane dal teatro di guerra stanno subendo ripercussioni per quanto riguarda i voli che regolarmente fanno scalo negli aeroporti degli Emirati Arabi troppo coinvolti dal rischio di essere presi di mira dai droni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal sogno al rischio incubo: coniugi pistoiesi fermi alle Maldive

Pisa, 5 marzo 2026 – Aggiornamento dalla comitiva pisana bloccata a Malé alle Maldive.

Michelle Hunziker ha deciso di staccare la spina e volare verso il caldo delle Maldive per una vacanza che unisce relax e impegni professionali.

