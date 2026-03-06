Dal peso della prima casa alle nuove scale di equivalenza | la nuova Dsu per l’Isee

Il ministero del Lavoro ha approvato il 2 marzo un decreto che modifica i criteri di calcolo dell’Isee introducendo nuove misure nella Dichiarazione Sostitutiva Unica. La riforma riguarda il peso della prima casa e le scale di equivalenza, aggiornando le modalità di compilazione della Dsu. Queste modifiche entreranno in vigore con il nuovo modello di dichiarazione.

Le nuove misure per calcolare l’Isee entrano nella nuova Dichiarazione sostitutiva unica. Con un decreto del ministero del Lavoro del 2 marzo, è stato approvato il modello aggiornato della Dsu: un solo articolo accompagnato da un lungo allegato in cui ci sono diverse schede comprendenti anche le novità inserite in Manovra. La prima riguarda l’innalzamento della franchigia sul valore dell’abitazione principale, che sale a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei residenti in una delle 14 Città metropolitane. A questi importi si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Modificate anche le scale di equivalenza: 0,1 in caso di nucleo con due figli; 0,25 in caso di tre figli; 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La rivoluzione dell'Isee: dal 2026 si cambia su prima casa e scala di equivalenzaLa manovra 2026 interviene pure sull'Isee, acronimo che sta per "Indicatore della situazione economica equivalente".

ISEE 2026: franchigia prima casa a 91.500 euro e nuova scala di equivalenza per i figli. Decreto PNRR introduce calcolo automatico per scuole, università e comuniL’ISEE 2026 segna un cambiamento radicale nelle regole di calcolo dell’attestazione rilasciata dall’Inps per l’accesso alle prestazioni sociali...

