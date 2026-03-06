Sabato il centro sportivo di via Verdi a Bollate riapre dopo un completo rinnovamento. Il parco sportivo, che include campi di padel e beach volley, si presenta con una nuova identità e un layout rinnovato. L’area sarà aperta al pubblico come spazio dedicato a sport, natura e incontri sociali, offrendo diverse strutture per chi desidera praticare attività sportive all’aperto.

Completamente rinnovato e con una nuova identità: il centro sportivo di via Verdi a Bollate riapre sabato come luogo di natura, sport e convivialità nel cuore della città. Finanziato con oltre 2,7 milioni di euro di fondi Pnrr, l’intervento di riqualificazione ha interessato gli spazi aperti e molte strutture del centro, restituendo alla città un luogo più bello, efficiente e moderno, pensato non solo per lo sport ma anche per il benessere delle persone e la qualità ambientale. Non un centro ma un "Parco sportivo" con 3 campi da padel scoperti, un campo da beach volley, un campo da basket 3 vs 3 un’area fitness all’aperto (calisthenics e body & mind), percorsi pedonali illuminati una zona relax attrezzata con panchine e aree ombreggiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal padel al beach volley. In arrivo il Parco sportivo

Campi da beach volley e padel, ok al progettoLa bocciofila di Loiano cambierà volto e diventerà un polo sportivo con campo da beach volley e padel.

Beach Zone | Andrea Zurini: dal campo all’insegnamento, il beach volley raccontato da chi lo viveFrancesco Pagliarini: dalla frattura al titolo italiano! La rinascita del talento azzurro ? Nuovo appuntamento con Beach Zone, il format di OA Sport...

