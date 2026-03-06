Dal Mur 868mila euro all' UnivpM per assumere 24 ricercatori in 2 anni

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha stanziato 1,3 milioni di euro destinati alle università delle Marche, che potranno così assumere fino a 45 ricercatori nel giro di due anni. Tra le istituzioni coinvolte, l’Università Politecnica delle Marche avrà a disposizione circa 868 mila euro per reclutare 24 ricercatori. La ripartizione dei fondi riguarda specifici progetti di ricerca e assunzioni.

ROMA – Le università delle Marche potranno assumere fino a 45 ricercatori grazie a un finanziamento di 1,3 milioni di euro da parte del ministero dell’Università e della Ricerca. Il ministro del Mur Anna Maria Bernini infatti firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, meglio noto come Pnrr. Nel 2026 gli atenei delle Marche riceveranno 300mila euro che nel 2027 aumenteranno a 1,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

