Dal Mur 868mila euro all' UnivpM per assumere 24 ricercatori in 2 anni

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha stanziato 1,3 milioni di euro destinati alle università delle Marche, che potranno così assumere fino a 45 ricercatori nel giro di due anni. Tra le istituzioni coinvolte, l’Università Politecnica delle Marche avrà a disposizione circa 868 mila euro per reclutare 24 ricercatori. La ripartizione dei fondi riguarda specifici progetti di ricerca e assunzioni.

ROMA – Le università delle Marche potranno assumere fino a 45 ricercatori grazie a un finanziamento di 1,3 milioni di euro da parte del ministero dell’Università e della Ricerca. Il ministro del Mur Anna Maria Bernini infatti firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, meglio noto come Pnrr. Nel 2026 gli atenei delle Marche riceveranno 300mila euro che nel 2027 aumenteranno a 1,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Università di Catania, oltre 1,3 milioni dal Mur per assumere 46 ricercatoriLe università della Sicilia potranno assumere fino a 118 ricercatori grazie a un finanziamento di 3,4 milioni di euro da parte del ministero... Leggi anche: Università, 5,4 milioni dal Mur agli atenei campani per assumere 184 nuovi ricercatori Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dal Mur 868mila euro all'UnivpM per.... Dal Mur 324 mila euro a UniMol per assumere 11 ricercatoriL'Università del Molise potrà assumere fino a 11 ricercatori grazie a un finanziamento di 324 mila euro da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca. (ANSA) ... ansa.it Dal Mur 1,3 milioni di euro alle università della Calabria per assumere 46 ricercatoriFirmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026 ... corrieredellacalabria.it