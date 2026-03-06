Dal Ministero oltre 2,8 milioni per le università pugliesi | obiettivo assunzione 98 ricercatori

Il Ministero dell'Istruzione ha stanziato oltre 2,8 milioni di euro alle università pugliesi, consentendo loro di assumere fino a 98 ricercatori. La somma è destinata a finanziare nuove assunzioni nel settore accademico della regione. Le università potranno quindi ampliare il proprio organico con giovani ricercatori, sfruttando questa opportunità di finanziamento.

Il decreto è stato firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026.

