Dal governo un milione per assumere ricercatori in regione | 20 sono a Trieste

Il governo ha stanziato un milione di euro per l’assunzione di ricercatori nelle regioni, con 20 di queste posizioni assegnate a Trieste. L’ateneo locale riceve 442mila euro, la Sissa ne ottiene 147mila, mentre l’Università di Udine riceve 354mila. I fondi sono destinati a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo nelle istituzioni universitarie del territorio.

Un milione di euro: 442mila all'Università di Trieste, 147mila alla Sissa e 354mila all'Università di Udine. Sono le cifre annue previste dal 2027 in base al decreto firmato oggi, 6 marzo, dalla ministra Bernini, che saranno usate per l'assunzione di 32 ricercatori in tutto il Friuli Venezia Giulia: di questi, 20 saranno a Trieste. I fondi, stanziati nel Bilancio 2026 in risposta alla fuga di cervelli, saranno erogati in due anni, con cifre diverse. A livello nazionale si tratta di 18,5 milioni di euro per il 2026 e 60,7 dal 2027, che permetteranno di assumere 2000 ricercatori di cui poco più di 1000 finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Dal Mur 868mila euro all'UnivpM per assumere 24 ricercatori in 2 anniROMA – Le università delle Marche potranno assumere fino a 45 ricercatori grazie a un finanziamento di 1,3 milioni di euro da parte del ministero...

Università di Catania, oltre 1,3 milioni dal Mur per assumere 46 ricercatoriLe università della Sicilia potranno assumere fino a 118 ricercatori grazie a un finanziamento di 3,4 milioni di euro da parte del ministero...

