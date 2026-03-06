Dal furto di cosmetici all' occupazione di un appartamento del Comune | dieci le denunce dei Carabinieri

I Carabinieri di Cesena hanno effettuato controlli che hanno portato a denunce in dieci diversi casi. Tra le situazioni segnalate ci sono un furto di cosmetici e l’occupazione di un appartamento comunale. Inoltre, un uomo è stato denunciato per evasione perché si era allontanato dalla propria abitazione durante gli arresti domiciliari senza autorizzazione.

Un uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, durante un controllo nei pressi di un parco del centro cittadino, è stato sorpreso in possesso di un coltello multiuso

Truffe online, furto e tentato furto aggravato: 5 denunce dei carabinieriFRANCAVILLA FONTANA - Controlli ad ampio raggio dei carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana.

Il Natale dei Carabinieri, dieci denunce: anche i furti di cinque chili di rame e di un piccolo elettrodomesticoDurante le festività natalizie non è mancato il lavoro per i Carabinieri di Cesena che hanno denunciato dieci persone nel corso dei controlli.

Catania, furto con disinvoltura di 42 profumi e cosmetici: due ragazzine minorenni nei guaiDue minorenni denunciate per tentato furto in una profumeria di Catania: bloccate dalla vigilanza, la refurtiva è stata recuperata. virgilio.it

Furto a Macerata, arraffa 1.200 euro di cosmetici e si allontana dal negozio senza pagare: 22enne di Roma incastrata dalla telecamereArraffava i prodotti cosmetici e poi si allontanava dal negozio senza pagare. I Carabinieri della Stazione di Macerata, al termine di una mirata e approfondita attività investigativa, hanno deferito ... corriereadriatico.it

