Dal calcio alla F1 lo sport si dà nuove regole Ma a che punto siamo?

Lo sport sta vivendo un momento di cambiamenti, con la Formula 1 che lavora per trovare un giusto equilibrio tra veicolo e pilota, e il calcio che sembra rallentare nelle innovazioni. Nel basket, invece, si discutono ancora gli effetti dell’introduzione del tiro da 3 punti, mentre le varie discipline adottano nuove regole e approcci. La situazione attuale raccoglie diversi aspetti di un settore in evoluzione.

Icambi di regolamento in corso o annunciati per la F.1 e il calcio vanno nella direzione giusta? Allargherò il tema, che in realtà riguarda tutto lo sport. L’evoluzione è inarrestabile e rapida e i regolamenti devono restare al passo di atleti sempre più veloci, alti e forti. La F.1 ne aveva bisogno più di altre discipline per riequilibrare il rapporto uomo-macchina. Dai tempi dei campioni leggendari dell’automobilismo, quelli di Nuvolari e Fangio, eroi popolari di cui a stento si ricordano le marche dei bolidi guidati, siamo scivolati inesorabilmente nel predominio assoluto del mezzo meccanico. Campioni celebratissimi come Alonso, Vettel, Hamilton, Verstappen e perfino Michael Schumacher hanno smesso di vincere quando non disponevano più delle migliori vetture. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nuove regole nel calcio: dal Var alle sostituzioni, cosa cambierà dal Mondiale 2026

