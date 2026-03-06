Da Moravia con Modugno a Cazzullo con Sal Da Vinci, si nota un atteggiamento di rifiuto verso ciò che piace, come emerge dalla richiesta di una coreografia per “Per sempre Sì”. La scena include Cazzullo e Italo Bocchino in tuta di ciniglia che ballano e si muovono in modo esagerato, concludendo con un gesto vistoso e un brillocco all’indice.

Elogio della musica passionale. Sal Da Vinci e la grammatica del “sì” a Sanremo Primo: dateci subito una coreografia di “Per sempre Sì” con Cazzullo e Italo Bocchino in tuta di ciniglia che sculettano, si sbracciano, sfoggiano l’indice con brillocco nel finale (dove sono gli smanettoni dell’AI quando servono?). Secondo: le culture war sanremesi sono sempre le migliori che riusciamo a produrre, non c’è gara. Sarà peggio “le élite rosicano” di Bocchino o i “matrimoni della camorra” di Cazzullo? Messo alle strette direi la seconda. Non c’è dubbio. Non perché debba difendere Sal Da Vinci – si difende benissimo da solo, a colpi di Siae. Ma perché... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Da Moravia con Modugno a Cazzullo con Sal Da Vinci: lo stesso rigetto di quello che piace

Aldo Cazzullo replica alle critiche: “Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestano, per questo non mi piace”Il giornalista Aldo Cazzullo risponde alle critiche provocate da un suo articolo in cui definiva Per Sempre Sì, la canzone di Sal Da Vinci vincitrice...

Leggi anche: Aldo Cazzullo: "Adoro Napoli e la musica napoletana, ma Sal Da Vinci non mi piace"

Tutto quello che riguarda Da Moravia con Modugno a Cazzullo con....

Il look di Sal Da Vinci: papillon per Ranieri, giacca per Modugno e bracciale azzurro per i bimbiLa nostra musica è riconosciuta in tutto il mondo, la cultura napoletana musicale, ma ci sono state tante difficoltà in passato. Io ne ho incontrate tante: avevo fatto tredici tentativi prima di arri ... napoli.repubblica.it

Mario Da Vinci, chi era il padre di Sal: dai concerti negli Usa alla vittoria del Festival di NapoliCelebre cantante di giacca degli anni '70 e ‘80 che aveva esordito negli anni ‘60 con la compagnia Cantaposillipo, molto conosciuto all'estero (perciò Sal ... napoli.repubblica.it