Da Milano a Teheran l’angoscia del ct della Nazionale di pallavolo Roberto Piazza | La situazione è pesante gli attacchi sono intensi

Da Milano a Teheran, il commissario tecnico della nazionale di pallavolo descrive una situazione difficile, parlando di attacchi intensi e di un’atmosfera pesante. Roberto Piazza, allenatore e osservatore attento, si trova a vivere in prima persona le tensioni di un contesto geopolitico complesso, che si riflette anche nel mondo dello sport. La sua testimonianza evidenzia come la crisi influisca sulla vita quotidiana e sulle competizioni sportive.

Milano, 6 marzo 2026 – Roberto Piazza non è solo un allenatore di pallavolo. È un uomo di mondo, uno studioso di ogni aspetto tattico e prima di tutto un essere umano che si ritrova a vivere, in prima persona, una situazione geopolitica incerta, con ripercussioni anche sul mondo sportivo. Oggi è infatti il ct della Nazionale maschile dell’Iran. Il parmigiano, classe 1968, è anche l’head coach della formazione di Superlega di volley dell’Allianz Milano e dopo essere stato alla guida per cinque anni della Nazionale olandese, da settembre 2024 ha accettato una nuova sfida. Attacchi a Karaj (Iran), Beirut (LIbano) e Teheran Per quattro anni, fino ai Giochi di Los Angeles 2028, è il commissario tecnico della squadra iraniana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Iran, l'angoscia di Roberto Piazza: “Vedo il terrore della gente. È una guerra di interessi e Trump vuole pure il Nobel per la pace"Milano, 28 febbraio 2026 – Anche se una guerra non ti tocca direttamente, spesso tocca convivere con l’angoscia per persone care costrette invece a...

