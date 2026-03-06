Da Centocelle al Pigneto | il piano Ama su misura dei quartieri per pulire le strade del municipio

Da Centocelle al Pigneto, Ama e il Comune di Roma hanno illustrato ai residenti del municipio V il nuovo piano per la raccolta dei rifiuti. L’iniziativa riguarda le modalità di gestione dei rifiuti e le strategie di pulizia delle strade nei quartieri, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e rendere più efficiente il servizio sul territorio. La presentazione si è svolta di recente nel rispetto delle modalità previste.

Tra gli interventi previsti: il potenziamento della raccolta del vetro nelle zone della movida, più raccolte straordinarie per gli ingombranti e un nuovo sistema per valorizzare le segnalazioni dei cittadini Ama e Comune di Roma hanno presentato ai cittadini del municipio V il piano per la raccolta dei rifiuti nel territorio. Tra i punti principali: servizi potenziati nei quartieri più in sofferenza - come Centocelle e Tor Pignattara -, azioni più capillari per la raccolta del vetro, e maggiore peso alle segnalazioni dei cittadini. Centrali, nel masterplan, diventano le segnalazioni dei cittadini: la raccolta di milioni di dati provenienti dal territorio e il loro processamento, infatti, consente di ottimizzare le attività svolte sul campo dall'azienda.