Da casa sua! Prodezza da tre a 2 dalla sirena E l' arena esplode

Ieri sera alla Movistar Arena di Madrid si è disputata una partita tra Real Madrid e Virtus Bologna, conclusa con il punteggio di 92-84 a favore dei madrileni. La gara è stata caratterizzata da un momento decisivo negli ultimi secondi, quando un giocatore della Virtus ha realizzato un tiro da tre punti a due secondi dalla fine, facendo esplodere il pubblico presente.

Gara spettacolare quella giocata ieri sera da Real Madrid e Virtus Bologna (92-84) alla Movistar Arena di Madrid. Tra i momenti più elettrizzanti del match, c'è senza dubbio il buzzer-beater di Facu Campazzo allo scadere del secondo quarto: giocata sensazionale da 3 e Arena in delirio.