Cuvio | straniero aggredisce i Carabinieri e salta su un pick-up

A Cuvio, in provincia di Varese, un uomo proveniente dal Burkina Faso è stato arrestato dopo aver mostrato un comportamento violento all’interno di una struttura di accoglienza. Durante l’episodio, ha aggredito i Carabinieri e successivamente è saltato su un pick-up. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto per gestire la situazione e portare l’uomo in custodia.

Nel piccolo centro di Cuvio, in provincia di Varese, un giovane originario del Burkina Faso è stato arrestato dopo aver manifestato uno stato di agitazione estrema all'interno di una struttura di accoglienza straordinaria. L'uomo ha reagito con violenza fisica ai controlli dei carabinieri, danneggiando la bodycam di un militare e tentando di salire sul cassone di un pick-up in movimento prima dell'arresto immediato. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì scorso, quando straniero, tornato dopo due giorni di assenza ingiustificata dalla residenza assegnata, ha rifiutato di rispettare le prescrizioni prefettizie imposte alla sua dimora.