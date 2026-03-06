Curling | l’Italia lotta ma cede il passo al Giappone Terza sconfitta alle Paralimpiadi

Durante le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il team italiano di curling, composto da Orietta Berto e Paolo Ioriatti, ha subito la terza sconfitta consecutiva nel torneo misto doppio contro il Giappone. Nonostante la determinazione degli atleti italiani, la partita si è conclusa con la vittoria degli avversari giapponesi, segnando un altro passo negativo per la squadra azzurra.

Arriva purtroppo un'altra sconfitta per Orietta Berto e Paolo Ioriatti nel torneo misto doppio di curling valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti nonostante una partita di enorme cuore si sono dovuti arrendere al cospetto del Giappone per 5-6, rimanendo dunque nella parte bassa della classifica. Buona la reazione degli azzurri, caduti nella trama dei nipponici nei primi tre end: gli avversari marcano infatti due punti in possesso del martello rubando subito dopo per due volte consecutive la mano aggiungendo rispettivamente tre sigilli al tabellino. Il binomio tricolore è dunque costretto a rincorrere per recuperare terreno.