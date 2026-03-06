Curling | l’Italia cede alla Cina solo all’extra end Seconda sconfitta consecutiva alle Paralimpiadi

La squadra italiana di curling misto doppio ha subito una sconfitta contro la Cina, conclusa solo all’extra end. Questa rappresenta la seconda sconfitta di fila alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si è svolta nel contesto del Round Robin, con l’Italia che ha affrontato la squadra cinese in una sfida serrata. La gara si è conclusa con il risultato deciso ai supplementari.

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale italiana di doppio misto del curling in carrozzina attualmente impegnata nel round robin valido per le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il ko verificatosi questa mattina contro l'Estonia, Orietta Berto e Paolo Ioriatti hanno dovuto cedere il passo alla capolista Cina all'extra end, perdendo momentaneamente quota in classifica. Una partita cominciata con un'Italia in grande spolvero. Il duo infatti con il martello in mano marca subito tre punti, salvo poi subire il ritorno degli asiatici che prima accorciano le distanze mettendo a referto un sigillo e, successivamente, rubano una mano da due che ripristina gli equilibri.