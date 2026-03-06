Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Cuba “cadrà molto presto” durante un'intervista con la CNN, aggiungendo che i cubani cercano un accordo. La sua affermazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due paesi e delle dichiarazioni ufficiali sul tema. La conversazione ha riguardato anche altri aspetti delle relazioni bilaterali, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche.

Cuba “cadrà molto presto”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con la Cnn. “Anche Cuba cadrà, vogliono davvero concludere un accordo”, ha detto il capo della Casa Bianca in un’intervista telefonica alla nota emittente tv mentre vantava il successo militare degli Stati Uniti nel suo secondo mandato. “Vogliono concludere un accordo, quindi manderò lì Marco (Rubio ndr.) e vedremo come andrà a finire. In questo momento siamo davvero concentrati su questo. Abbiamo tutto il tempo, ma Cuba è pronta, dopo 50 anni”, ha aggiunto. “Stiamo andando molto bene”, ha concluso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Trump: “Cadrà molto presto, vogliono davvero un accordo”

