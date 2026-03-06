Csn presenta una mozione per i 650 anni dell’Eccidio di Cesena | Si promuova un programma di iniziative culturali

Il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi ha annunciato l’intenzione di presentare una mozione al prossimo consiglio comunale per chiedere al sindaco e alla giunta di promuovere un programma di iniziative culturali in occasione dei 650 anni dall’eccidio di Cesena del 1377. La richiesta si concentra sull’organizzazione di eventi pubblici dedicati a questa ricorrenza storica.

Nel 2027 ricorrerà infatti questo importante anniversario storico. L'eccidio, avvenuto nel febbraio del 1377, rappresenta uno degli episodi più drammatici del Medioevo italiano Nel 2027 ricorrerà infatti questo importante anniversario storico. L'eccidio, avvenuto nel febbraio del 1377, rappresenta uno degli episodi più drammatici del Medioevo italiano, quando migliaia di cittadini cesenati furono uccisi durante l'intervento delle truppe mercenarie al servizio dello Stato Pontificio. La mozione chiede al Comune di promuovere un programma di iniziative culturali e divulgative che possano svilupparsi tra il 2026 e il 2027, coinvolgendo scuole, associazioni culturali del territorio, studiosi e storici locali, affinché questa importante pagina della storia cittadina possa essere conosciuta e approfondita anche dalle giovani generazioni.