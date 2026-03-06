Crouch definisce gli Spurs nei guai in Premier League

Crouch ha dichiarato che gli Spurs sono “nei guai” in Premier League. La sua analisi si riferisce alla posizione attuale della squadra in campionato e alle difficoltà riscontrate nelle ultime partite. La dichiarazione è stata rilasciata pochi giorni dopo una sconfitta importante e ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli esperti di calcio. La situazione della squadra continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

2026-03-06 00:16:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Ismaila Sarr ha segnato due gol mentre il Crystal Palace ha segnato tre volte in sette minuti guadagnando una vittoria in rimonta sul Tottenham in 10 giocatori e condannando gli Spurs in pericolo di retrocessione alla quinta sconfitta consecutiva. I tifosi di casa si sono diretti verso l’uscita alla fine di un primo tempo miserabile mentre la stagione travagliata del Tottenham è crollata a un nuovo minimo, con Igor Tudor che ha perso tutte e tre le partite da quando ha assunto temporaneamente la guida di una squadra che ha due punti nelle ultime sette partite casalinghe di campionato e è uno sopra la zona retrocessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Risultati Premier League: vittoria del City con un Haaland da record, il Liverpool stende gli Spurs e pareggio spettacolare tra Newcastle e ChelseaCalciomercato Torino, virata su Jappert per la difesa! A centrocampo l’obiettivo è Prati, ma… McTominay Napoli, De Laurentiis ora alza il muro:...

Premier League: l'Arsenal stecca nel derby, il City torna a -4, Spurs esonerano FrankLondra (Gran Bretagna) 13 febbraio 2026 - L'Arsenal inciampa nel derby contro il Brentford e il Manchester City si riavvicina in classifica facendo...