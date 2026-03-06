Crotone | 50% differenziata +22% in un anno

A Crotone la raccolta differenziata ha raggiunto il 50 per cento, segnando un aumento di oltre il 22 per cento rispetto all’anno precedente. La città ha migliorato le sue performance in modo consistente, facendo registrare un progresso significativo nel sistema di gestione dei rifiuti. Si tratta di un dato che riflette l’implementazione di nuove strategie di raccolta e sensibilizzazione tra i cittadini.

Crotone ha toccato il traguardo del 50% nella raccolta differenziata, un risultato ottenuto grazie a un incremento di oltre il 22% nell'ultimo anno. Questo successo è frutto della sinergia tra l'amministrazione comunale, la società Akrea e i cittadini che hanno cambiato le proprie abitudini quotidiane. Il percorso verso una gestione più sostenibile dei rifiuti urbani sta ora entrando nella sua fase finale con l'avvio imminente del servizio porta a porta nel centro cittadino. Nelle prossime settimane si prevede l'estensione completa del sistema su tutto il territorio urbano, puntando a risultati ancora più ambiziosi per rendere la città più pulita e accogliente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

