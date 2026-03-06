Crosetto | L' ' attacco all' Iran viola il diritto internazionale ; e allora perché l' Italia non si oppone come la Spagna?

Il ministro Crosetto ha affermato che l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran viola il diritto internazionale. Ha inoltre evidenziato questa posizione pubblicamente, mettendo in discussione la legittimità dell’azione. Nel frattempo, l’Italia non ha preso posizione ufficiale contro questa operazione, diversamente da quanto ha fatto la Spagna. La differenza nelle risposte dei due paesi ha sollevato alcune domande sulla coerenza delle politiche italiane.

Il ministro Crosetto ha recentemente dichiarato in maniera pubblica che l'attacco congiunto di Israele e Stati Uniti d'America contro l'Iran è avvenuto al di fuori dei perimetri del diritto internazionale. Non ci vuole granché per capirlo, in effetti, ma apprezziamo in questo caso l'onestà di Crosetto nel rilevare l'ovvio. Non è scontato, in tempi di falsità universale come quelli che stiamo nostro malgrado vivendo. In qualche modo lo ha dovuto ammettere pure Giorgia Meloni, la quale però si è peritata di precisare che se l'odierno ordine mondiale si sta continuamente spingendo al di là del diritto... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

