Crosetto e il ritorno da Dubai | E’ difficile dire ai vostri figli che li abbandonate sotto le bombe

Il ministro della Difesa ha incontrato gli allievi ufficiali del 207esimo corso ‘Fermezza’ in Accademia a Modena, dove 236 italiani e 18 stranieri, di cui 44 donne, hanno prestato giuramento. Durante l’evento, Crosetto ha commentato la difficoltà di comunicare ai figli le difficoltà di lasciare le zone di conflitto, riferendosi alla sua esperienza dopo il ritorno da Dubai.

Modena, 6 marzo 2026 – Un ministro a cuore aperto: è quello della Difesa, Guido Crosetto, che ha parlato agli ormai ex 254 allievi ufficiali – dei quali 236 italiani e 18 stranieri, 44 le donne – del 207esimo corso ‘Fermezza’ che oggi hanno giurato in Accademia a Modena. Il video del giuramento 2026 all'Accademia di Modena (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Cosa ha detto il ministro Crosetto “La cosa più difficile che dovrete fare nella vita sarà capire cosa scegliere, cosa è il bene e cosa il male, cosa è giusto e cosa no – ha detto il ministro ai neo ufficiali –. Voglio parlarvi di un'esperienza personale e difficile: voi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il ministro Crosetto sotto le bombe a Dubai è molto più di una figuracciaLa vicenda del ministro Crosetto intrappolato sotto le bombe a Dubai e inconsapevole dell'attacco di Usa e Israele in Iran non è solo una figuraccia...

"Avrò sbagliato ma lì c'erano i miei figli". Le parole di Crosetto sul caso DubaiIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato di aver avuto un impegno istituzionale a Dubai al quale ha legato una vacanza con la famiglia...

