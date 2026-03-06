Crosetto e il ritorno da Dubai | È difficile dire ai vostri figli che li abbandonate sotto le bombe

Il ministro della Difesa ha incontrato gli allievi ufficiali del 207esimo corso ‘Fermezza’ a Modena, tra i quali ci sono 236 italiani e 18 stranieri, con 44 donne. Dopo il giuramento, ha commentato la difficile realtà dei bambini che vivono sotto le bombe, riferendosi alla sua recente esperienza a Dubai. L’evento si è svolto nell’accademia militare di Modena, dove si sono conclusi i corsi di formazione.

Modena, 6 marzo 2026 – Un ministro a cuore aperto: è quello della Difesa, Guido Crosetto, che ha parlato agli ormai ex 254 allievi ufficiali – dei quali 236 italiani e 18 stranieri, 44 le donne – del 207esimo corso ‘Fermezza’ che oggi hanno giurato in Accademia a Modena. Il video del giuramento 2026 all'Accademia di Modena (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Cosa ha detto il ministro Crosetto “La cosa più difficile che dovrete fare nella vita sarà capire cosa scegliere, cosa è il bene e cosa il male, cosa è giusto e cosa no – ha detto il ministro ai neo ufficiali –. Voglio parlarvi di un'esperienza personale e difficile: voi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

