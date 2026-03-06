Crosetto a Dubai l’imprenditore di sommergibili e la nave da regalare all’Indonesia

Durante la visita di Guido Crosetto a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, era presente anche Sergio Cappelletti, presidente e socio di Drass Spa. Crosetto si trovava nella città per motivi ufficiali, mentre Cappelletti è noto per essere un imprenditore nel settore dei sommergibili. In quella stessa occasione si è parlato della possibilità di regalare una nave all’Indonesia.

Nei giorni in cui Guido Crosetto era a Dubai negli Emirati Arabi Uniti c’era anche Sergio Cappelletti, socio e presidente di Drass Spa. E l’imprenditore non vuole rispondere alla domanda del Fatto Quotidiano su un presunto incontro con il ministro della Difesa. Cappelletti doveva andare in Indonesia per la vendita di sei sommergibili al prezzo di 480 milioni. L’Indonesia riceverà gratuitamente anche la nave simbolo della nostra Marina: la Garibaldi, che vale 54 milioni. Ora l’imprenditore è bloccato a Dubai. Dovrebbe tornare in Italia l’11 marzo. Cappelletti ha ammesso di essere a Dubai nei giorni in cui è arrivato il ministro. Ha rifiutato però di rispondere a una domanda diretta su incontri con Crosetto «per evitare strumentalizzazioni». 🔗 Leggi su Open.online

Crosetto rientra da Dubai: “Sto tornando da solo, pagherò l’aereo di Stato”Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia il rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai durante l’escalation in Medio Oriente.

Nave Garibaldi verso l’Indonesia, il rammarico di CONFAPI TarantoTarantini Time QuotidianoLa storica Nave Giuseppe Garibaldi (C 551), per oltre vent’anni unità di bandiera della Marina Militare, sembra ormai...

