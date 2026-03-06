Criticità viabilità e sicurezza stradale nel Comune di Gravina di Catania

Nel Comune di Gravina di Catania, la viabilità e la sicurezza stradale sono al centro dell’attenzione a causa di numerosi problemi con il manto stradale. Le strade presentano molte criticità, che rendono difficile la circolazione e aumentano i rischi per automobilisti e pedoni. La situazione si è aggravata nel tempo, suscitando preoccupazione tra gli abitanti e le autorità locali.

Spettabile Redazione, scrivo per sottoporre alla vostra attenzione la situazione ormai insostenibile che interessa il manto stradale e la viabilità nel Comune di Gravina di Catania. Da diversi mesi, i cittadini sono costretti a convivere con cantieri infiniti che sembrano non procedere, trasformando il transito quotidiano in un percorso a ostacoli. La criticità non riguarda solo le aree interessate dai lavori: anche laddove non sono presenti scavi, il manto stradale versa in condizioni precarie, con buche e dissesti che mettono a rischio l’incolumità di automobilisti e motociclisti. Un esempio emblematico è rappresentato da via San Paolo, dove il traffico è costantemente nel caos. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Viabilità e sicurezza stradale, investimenti per 4 milioniIl Comune di Avellino prosegue nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina, finalizzato alla messa in sicurezza delle... Il progetto ‘’TOPCLUB - a scuola di Sicurezza Stradale con Fiat’’ torna nelle scuole secondarie di secondo grado per parlare di sicurezza stradale e mobilità elettrica.Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte per i giovani di età compresa tra i...