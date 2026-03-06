Criticità viabilità e sicurezza stradale nel Comune di Gravina di Catania

Nel Comune di Gravina di Catania si segnalano da tempo gravi problemi di viabilità e sicurezza stradale. Le strade presentano numerose criticità che coinvolgono il manto stradale e la circolazione, creando difficoltà quotidiane per automobilisti e residenti. La situazione è ormai diventata insostenibile e necessita di interventi immediati per garantire condizioni di sicurezza adeguate.

Spettabile Redazione, scrivo per sottoporre alla vostra attenzione la situazione ormai insostenibile che interessa il manto stradale e la viabilità nel Comune di Gravina di Catania. Da diversi mesi, i cittadini sono costretti a convivere con cantieri infiniti che sembrano non procedere, trasformando il transito quotidiano in un percorso a ostacoli. La criticità non riguarda solo le aree interessate dai lavori: anche laddove non sono presenti scavi, il manto stradale versa in condizioni precarie, con buche e dissesti che mettono a rischio l'incolumità di automobilisti e motociclisti. Un esempio emblematico è rappresentato da via San Paolo, dove il traffico è costantemente nel caos.