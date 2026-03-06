Cristina Di Pietro omaggia Martini-Bertè

Alle 21, si terrà una serata dedicata alle sorelle Martini-Bertè, riconosciute tra le figure più talentuose della musica italiana. L’evento vedrà Cristina Di Pietro rendere omaggio a queste artiste, coinvolgendo il pubblico in un concerto che celebra il loro contributo al panorama musicale nazionale. La serata si svolgerà in un luogo centrale e sarà aperta a tutti gli appassionati di musica dal vivo.

Sarà una serata all’insegna delle sorelle più talentuose della musica italiana, quella che si terrà alle 21.15 al teatro Corte di Coriano. Un concerto omaggio a Mia Martini e Loredana Bertè con la voce di Cristina Di Pietro, pianista e cantante riminese accompagnata dalla grazia dei componenti musicisti di Rimini Classica (Aldo Maria Zangheri alla viola, Anselmo Pelliccioni al violoncello e Mattia Guerra alla tastiere). Il repertorio della serata non è da poco se si considera che le due artiste hanno prodotto negli anni ben 37 album ed altrettanti successi, senza contare le raccolte. Sei bellissima è il titolo che farà rivivere al pubblico del CorTe la magia delle canzoni delle due sorelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

